Фото: Правительство СО.

Смоленский губернатор подвёл итоги недели. Главными событиями недели глава региона назвал День молодёжи в Смоленске, Форум регионов в Минске и выпускники «Героев СВОего времени». Вместе с первым заместителем руководителя Администрации Президента Сергеем Кириенко и руководителем Росмолодёжи Григорием Гуровым Василий Анохин посетил тематические площадки, интерактивные зоны, фестивали электронной музыки и уличных культур. На площади Ленина выступили Дмитрий Маликов, Хабиб, BEARWOLF, ELMAN и JONY.

В рамках празднования губернатор посетил фестиваль исторической реконструкции в Гнёздове и встретился с участниками проекта «Театральный поезд».

Также Василий Анохин принял участие в XIII Форуме регионов России и Беларуси в Минске, где поделился опытом совместных производственных проектов. В 2028 году следующий форум пройдёт в Смоленской области.

Кроме того, губернатор вручил дипломы 13 выпускникам программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Ветераны и участники СВО прошли обучение, стажировки и защитили проекты, теперь они готовы к работе в органах власти и учреждениях региона.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленске второй день праздновали День молодёжи с насыщенной программой.