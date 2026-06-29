В Смоленске подписано соглашение с Красным Крестом о помощи семьям участников СВО

Фото: администрация Смоленска.

В дни празднования Дня молодёжи у Громовой башни подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией города и Смоленским региональным отделением Российского Красного Креста, сообщил глава Смоленска Александр Новиков. Документ предполагает совместную работу по обучению смолян навыкам первой помощи, популяризации донорства и информированию о мероприятиях организации.

Подписание состоялось в палатке Красного Креста у Громовой башни — ранее с этой палаткой медики и волонтёры выезжали в зону СВО, где она служила пунктом приёма раненых бойцов. Встреча прошла в канун 150-летия Российского Красного Креста. Председатель отделения Алексей Масляный ранее обсуждал с мэром планы взаимодействия. Новиков отметил, что деятельность Красного Креста сегодня особенно важна для поддержки участников СВО и их семей.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что губернатор подвёл итоги недели. Главные события - День молодёжи в Смоленске, Форум регионов в Минске и выпускники «Героев СВОего времени».