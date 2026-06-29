В Смоленской области за сутки горел садовый домик, в Михновке водитель сбил лису

Фото из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Вязьме на улице 2-я Алексеевская загорелся садовый домик, постройка значительно повреждена огнём, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. На месте работали пять спасателей и две единицы техники. Также в Смоленске один раз выезжали на горение мусора.

В Смоленском округе у деревни Михновка легковой автомобиль сбил лису, пострадавших нет. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленске подписано соглашение с Красным Крестом о помощи семьям участников СВО.