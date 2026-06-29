Мэр Смоленска подвёл итоги недели: День памяти, ремонт дорог и соглашение с Красным Крестом

Фото: администрация г. Смоленска.

Глава города Александр Новиков рассказал об основных событиях прошедшей недели, сообщает пресс-служба администрации Смоленска.

Неделя началась с Дня памяти и скорби. В четыре утра у Вечного огня в сквере Памяти Героев прошла акция с возложением цветов и зажжением свечей. На общегородской планерке обсудили ремонт дорог — работы идут на 14 объектах в рамках графика, параллельно реконструируют тепловые сети. Также мэр обратил внимание на недостаточную работу по фиксации нарушений парковки.

С рабочим визитом Смоленск посетил директор Ассоциации парков России Денис Цуканов. Обсудили вступление смоленских парков в ассоциацию и обмен опытом с коллегами. Губернатор Василий Анохин вручил дипломы выпускникам программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Среди них — депутат горсовета Александр Зайцев, который защитил диплом по теме уличного освещения.

В конце недели подписано соглашение с региональным отделением Российского Красного Креста. Церемония прошла в палатке у Громовой башни в рамках Дня молодёжи. Волонтёры и медики обучали смолян навыкам первой помощи. Праздник объединил площадки по направлениям «Мечта», «Единство» и «Гордость» при поддержке Росмолодёжи и нацпроекта «Молодёжь и дети».

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что за сутки в Смоленской области горел садовый домик, а машина сбила лису.