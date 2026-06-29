В Смоленске власти предупредили предпринимателей за нарушения в размещении торговых павильонов

Фото: Администрации г. Смоленска.

Администрация Смоленска напоминает правообладателям нестационарных торговых объектов о необходимости соблюдения условий договоров, сообщает пресс-служба мэрии. В числе обязательных требований — своевременная оплата, соблюдение правил благоустройства и дизайн-кода, наличие статуса юрлица или ИП.

Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при просрочке платежа более 30 дней, неисполнении обязательств или прекращении деятельности в качестве предпринимателя.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленской области до вечера ожидаются грозы, сильный дождь и ветер до 17 м/с.