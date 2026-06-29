На Дне молодёжи в Смоленске скорая помощь приняла около 100 обращений за три дня

Фото из архива. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В минувшие выходные на праздновании Дня молодёжи в Смоленске дежурили бригады Станции скорой медицинской помощи, сообщает региональная служба скорой помощи. За три дня к медикам обратились около 100 человек.

Смоляне жаловались на переломы, растяжения, порезы и гипертонические кризы. Около 40 человек были близки к потере сознания из-за жары и толпы. Среди необычных случаев: учащённое сердцебиение и тошнота от громкой музыки, оторванный ноготь, паническая атака в очереди за автографом, мозоли, ссадина от гитарной струны и защемление спины от долгого стояния.

Были и обращения «раз уж скорая здесь»: просьбы померить давление, дать валидол, попить воды, пластырь или беруши. Всем обратившимся оказали помощь. Медики напомнили: в жару нужно пить больше воды, носить головной убор и выбирать удобную обувь.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленске 30 июня отключат холодную воду на улицах 25 Сентября и Куриленко.