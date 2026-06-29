Смоленский городской Совет единогласно утвердил годовой отчёт об исполнении бюджета города: основные итоги

Фото: Смоленский городской Совет.

Одним из самых важных итогов заседания стало утверждение отчёта об исполнении бюджета Смоленска за 2025 год.

Главный финансовый документ города исполнен с профицитом в 556,5 миллиона рублей: доходы Смоленска составили 14,7 миллиарда рублей (99,5 процента от плана, с ростом к 2024 году на один миллиард рублей), расходы – 14,2 миллиарда рублей (97 процентов от плана, рост к 2024 году – 1,6 миллиарда рублей). Общий объём безвозмездных поступлений, предоставленных из областного бюджета, – 7,6 миллиарда рублей.

«При поддержке Губернатора Смоленской области Василия Николаевича Анохина и Правительства региона удалось сохранить положительную динамику доходов, полученных городом-героем Смоленском. В числе приоритетных задач было дальнейшее развитие учреждений образования, обновление объектов ЖКХ, переселение смолян из аварийного жилья, модернизация городской инфраструктуры. Более 59 процентов всех расходов бюджета – 8,4 миллиарда рублей – направлено на социальную сферу», – подчеркнул председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.

В 2025 году в Смоленске шла реализация четырёх национальных проектов – «Семья», «Молодёжь и дети», «Инфраструктура для жизни», «Туризм и индустрия гостеприимства». На эти цели в столице региона направили 792 миллиона рублей.

«В отчётном периоде была активно продолжена работа по сокращению муниципального долга: за год удалось погасить его ещё на миллиард рублей. В результате к 1 января долг снизился до 200 миллионов рублей, а экономия на его обслуживание составила 98 миллионов рублей», – сообщил председатель планово-бюджетной комиссии Павел Самусенков.

Социальная сфера – безусловный приоритет

Фото: Смоленский городской Совет.

В общем объёме расходов города за 2025 год доля расходов, направленных на социальную сферу, составила 59,3 процента. Были предусмотрены все ранее действовавшие выплаты, включая выплаты ветеранам боевых действий и почётным гражданам города Смоленска.

Почти половина всех расходов города – 6,8 миллиарда рублей – расходы в сфере образования. Это на один миллиард рублей больше, чем годом ранее.

В 2025 году в рамках программы «Единой России» и Минпросвещения, инициированной Президентом России, проводился капитальный ремонт зданий гимназии № 1 им. Н.М. Пржевальского и средней школы № 28. В 48 образовательных учреждениях выполнены работы по ремонту кровли и фасадов, школьных кабинетов, санузлов, замене внутренних инженерных коммуникаций и дверных блоков, а также отремонтирована спортивная площадка в средней школе № 23.

На оказание охранных услуг в муниципальных образовательных учреждениях было направлено более 140 миллионов рублей, на организацию оздоровительного летнего отдыха детей – 12 миллионов рублей, на питание в детских садах и школах – 283 миллиона рублей.

Кроме этого, проводились работы по ремонту кровли, фасадов, помещений и асфальтового покрытия в шести муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования, на эти цели было выделено 50 миллионов рублей.

ЖКХ: модернизация продолжается

Отдельно депутаты остановились также на расходах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которые в 2025 году составили 3,5 миллиарда рублей (24,8 процента от общего объёма расходов). Это на 300 миллионов рублей больше, чем в 2024 году.

На благоустройство 20 общественных и девяти дворовых территорий было направлено более миллиарда рублей.

«Также ключевым вопросом оставалось переселение смолян из ветхого и аварийного жилищного фонда. На эти цели в 2025 году было предусмотрено 185 миллионов рублей. В результате было расселено 146 семей, за 23 изъятых жилых помещения собственникам было выплачено возмещение», – отметил Анатолий Овсянкин.

Расходы на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры составили 740 миллионов рублей.

В рамках рассмотрения вопроса депутаты обсудили итоги проведённой работы: был завершён капитальный ремонт восьми участков тепловых сетей во всех районах города протяженностью более 12 км, выполнена реконструкция 14,5 км участков тепловых сетей, выполнены работы по восстановлению тепловой изоляции надземных трубопроводов протяжённостью 17,5 км, построены блочно-модульные котельные в посёлках Красный Бор и Гнёздово, проведены работы по замене более 12 км тепловых коммуникаций, обновлено более 10 км сетей водоснабжения.