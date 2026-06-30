За неделю смоленская скорая 561 раз выезжала на высокое давление

Фото из архива. Фото: Рамиль Галиев. Перейти в Фотобанк КП

Бригады скорой медицинской помощи Смоленской области за прошедшую неделю выполнили 3550 выездов к пациентам, сообщает региональная служба скорой помощи. Из них 355 — к детям, 1335 человек доставили в больницы.

Чаще всего медики выезжали на повышение артериального давления — 561 раз. На ОРВИ — 121 вызов, из них 71 к детям. Зафиксировано 24 вызова на инфаркты, 104 — на инсульты, 51 — на ДТП, 19 — на отравления, 16 — на пожары. Ещё 125 раз скорая выезжала к пациентам в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что на Дне молодёжи в Смоленске скорая помощь приняла около 100 обращений за три дня.