В Смоленской области заготовка кормов идёт с опережением прошлого года

Фото: Правительство Смоленской области.

В сельхозпредприятиях региона активно идёт заготовка кормов, сообщает Правительство Смоленской области. Уже скошено 9,78 тысячи гектаров многолетних трав — на 1,79 тысячи больше, чем в прошлом году. Активнее всего работают в Сафоновском и Руднянском округах.

Сена заготовлено 1,95 тысячи тонн — в 3,2 раза больше прошлогоднего уровня. Лидируют Руднянский и Рославльский округа. Сенажа — 55,5 тысячи тонн (плюс 12,84 тысячи), почти треть объёма дал Сафоновский округ. Силоса — 13,3 тысячи тонн (плюс 0,4 тысячи), лидеры — Новодугинский (6 тысяч тонн) и Гагаринский (5,5 тысячи тонн) округа.