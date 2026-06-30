Смоленская область получит 104 млн рублей на развитие молодёжных центров в Вязьме и Десногорске

Фото из архива. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Регион вошёл в число победителей президентской программы «Регион для молодых» среди 40 субъектов РФ. Субсидия из федерального бюджета составит более 104 миллионов рублей. Средства направят на ремонт, переоснащение и мероприятия в молодёжных центрах Вязьмы и Десногорска.

В Вязьме на улице Ленина, 54, после ремонта появятся коворкинг, медиастудия, трансформируемый конференц-зал, зона для молодых семей и пространство психологической разгрузки. В 2027 году здесь появится третий корпус с лабораторией профессий, спортклубом, танцевальной студией и молодёжно-туристическим центром. В Десногорске в центре «Энергия» (6 микрорайон, 442Б) создадут коворкинг, творческий кластер, образовательный хаб, медиа-лабораторию, площадку для крупных событий и семейную зону.

В 2024 году по этой программе в регионе создали центр «Пушкинский» в Смоленске и обновили пространство в Ярцеве.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленской области заготовка кормов идёт с опережением прошлого года.