Смоленские спасатели за сутки потушили три пожара и подняли тело мужчины из воды

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

В Смоленске на улице Индустриальная загорелась СТО, в селе Остер Рославльского округа горел легковой автомобиль, в Сафонове произошёл пожар в двухквартирном доме, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. Также в одной из квартир на Автозаводской подгорала пища — помощь не потребовалась. Трижды выезжали на горение мусора и один раз — на короткое замыкание без возгорания.

В Смоленске на улице Нахимова столкнулись две легковушки, пострадавших нет. На воде: в 13:45 из водоёма у деревни Маньшино Угранского округа водолазы извлекли тело 43-летнего мужчины.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что Смоленская область получит 104 миллиона рублей на развитие молодёжных центров в Вязьме и Десногорске.