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НовостиОбщество30 июня 2026 7:06

Москвич-курьер задержан при попытке похитить 650 тысяч рублей у пенсионерки в Смоленске

Источник:kp.ru
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

19-летний житель Москвы приехал в Смоленск, чтобы забрать деньги у 85-летней пенсионерки, сообщает прокуратура Смоленской области. Он назвал кодовое слово «Сад» и получил 650 тысяч рублей, но был задержан полицией на месте. Молодой человек признал вину и раскаялся. Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что смоленские спасатели за сутки потушили три пожара и извлекли тело мужчины из водоёма в Угранском округе.