В школах Смоленска завершилось вручение аттестатов девятиклассникам

Фото: Дмитрий Иванцов.

В Смоленске прошли торжественные церемонии вручения аттестатов об основном общем образовании выпускникам 9-х классов. На одном из них побывала "КП-Смоленск".

В школе №33 Смоленска аттестаты получили 154 девятиклассника, из них 13 — с отличием. Каждый третий выпускник сдал экзамены на пятёрки. В рамках праздника состоялось вручение грамот за особые успехи детям и учителям.

Фото: Дмитрий Иванцов.

Директор школы Сергей Жойкин в напутствии отметил, что выпускники показали умение работать и добиваться целей. Он подчеркнул, что знания и характер станут главными инструментами в жизни, и пожелал сохранять в себе веру в себя.

Фото: Дмитрий Иванцов.

Классные руководители всей параллели пожелали ребятам всегда быть первыми, а если не получается идти по главной дороге — искать маленькие тропы, покорять вершины и добиваться своих целей, несмотря на трудности.

Фото: Дмитрий Иванцов.

Аналогичные церемонии прошли во других школах города. Каждая школа подошла к событию по-своему, но главным оставалось одно — добрые напутствия и гордость за выпускников.

Фото: Дмитрий Иванцов.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес педагогов школы. Педагогам пожелали покорения профессиональных вершин и поблагодарили за труд и преданность профессии.

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