В Смоленской области вручили федеральные общественные награды

Фото: Правительство Смоленской области.

На базе смоленской Военной академии имени А.М. Василевского в Смоленске состоялась торжественная церемония вручения федеральных общественных наград «Отец солдата» и «Горячее сердце».

Организаторами мероприятия выступили Правительство Смоленской области и Следственное управление СК России по Смоленской области. Почетным гостем стал ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов. В церемонии приняли участие министр Смоленской области по внутренней политике Петр Мухин, представители СУ СК России по Смоленской области.

Медаль общественного признания «Отец солдата», учрежденная общественным движением «Отцы России», присуждается мужчинам-отцам, чьи сыновья проявили мужество, отвагу, самоотверженность или героизм при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции.

Среди награжденных - семьи бойцов, удостоенных ордена Мужества, медали Жукова, медалей «За отвагу» и Георгиевского креста. Награды получили отцы, трудящиеся в администрациях муниципалитетов, чьи сыновья выполняют воинский долг в зоне СВО. Среди них два главы муниципальных округов.

Особо была отмечена семья Игоря Иванова. После того, как его сын Ярослав отправился на службу, отец также принял решение отправиться на защиту страны. Игорь Иванов погиб - его сын продолжает исполнять воинский долг.

«Молодые люди, которые сегодня находятся здесь, готовятся надеть офицерские погон. И им необходимо помнить о тех людях, которых мы сегодня вспоминаем и кому мы отдаем наши почести», - сказал ответственный секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов.

В рамках мероприятия медалью и значком «Горячее сердце» были награждены четыре курсанта военной академии, которые не остались в стороне и спасли женщину от нападения злоумышленника. Общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» действует в России с 2013 года. Она призвана выразить благодарность детям и молодежи до 23 лет за их неравнодушие и активную гражданскую позицию. Участники инициативы бескорыстно помогают людям и преодолевают трудные жизненные ситуации.