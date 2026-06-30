Тульская курьерша перевела кураторам 1,8 млн рублей смолянина и сдала его украшения в ломбард

Фото из архива. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Смоленске полиция задержала 20-летнюю жительницу Тулы, которая участвовала в мошеннической схеме. Ранее в полицию обратился 18-летний смолянин — ему позвонил лжеспециалист Росфинмониторинга, убедил задекларировать деньги и ювелирные изделия и передать их курьеру. На следующий день юноша отдал девушке 1,8 миллиона рублей и украшения.

Курьершу задержали, когда она пыталась перевести деньги кураторам. При ней изъяли 250 тысяч рублей и ювелирные изделия. Задержанная пояснила, что сама стала жертвой мошенников и думала, что участвует в операции под руководством правоохранительных органов. Деньги она перевела через банкомат, а украшения сдала в ломбард по указанию кураторов. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, подозреваемая заключена под стражу.