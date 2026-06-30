Смоленские студенты завоевали семь наград на «Студенческой весне» в Красноярске

Фото: паблик Смоленская область.

Делегация Смоленской области вернулась с XXXIV Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который проходил в Красноярске с 24 по 29 июня. В состав делегации вошли 35 студентов. Они привезли семь призовых мест — лучший результат региона за всю историю участия. Всего в фестивале участвовали более 3,5 тысячи человек из 80 регионов России и Кыргызстана.

Главным достижением смоленской команды стала победа в направлении «Региональная программа: Лига II» — студенты представили спектакль о том, что искусство продолжает жить, пока есть люди, готовые зажигать звёзды. Также смоляне получили награды: 1 место в вокальном направлении — коллектив «House of voice»; 2 место в танцевальном — Михаил Корольков; 2 место в театральном — коллектив «Балаган»; 3 место в вокальном — «House of voice»; спецприз «За чуткую съёмку» в медиа — Арина Михеева; спецприз «За самобытный подход» в арт — Мария Ковалёва.