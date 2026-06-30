Что будет с бензином в Смоленской области?

Фото из архива. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Неделя для водителей Смоленской области выдалась нервной. Километровые очереди на АЗС, ценники по 90 рублей за литр и лимиты на заправку - всё это случилось не в кино и не в другой стране. Разбираемся, откуда взялся дефицит и когда топливный рынок придёт в себя.

Пустые колонки и полные нервы

Кризис начался в начале недели - и сразу в полный рост. Водители жаловались на пустые колонки, особенно с АИ-95. Цены на некоторых заправках установили антирекорд: 95-й и дизель - по 90 рублей, 92-й - 85. Причём наличные принимали охотнее, чем карту: разница в стоимости оказалась ощутимой, и об этом быстро написали в соцсетях.

Сети отреагировали ограничениями. «Татнефть» установила лимиты для физлиц: бензин - не больше 30 литров в одни руки, дизель - до 60. Юрлицам дизель отпускали не более 300 литров. «Роснефть» пошла дальше и запретила продажу топлива в канистры вовсе.

Очереди росли, посты в соцсетях становились злее. Кто-то запасался канистрами впрок, кто-то оставался с пустым баком прямо у колонки - и буквально толкал машину руками.

Мошенники не дремали

На волне паники в интернете появились «помощники» - люди, которые предлагали «забронировать» дефицитный бензин. Схема простая: взламывают аккаунт в соцсети, пишут от имени знакомого. Сотрудники УМДВ уже предупредили: не переходить по подозрительным ссылкам, даже если сообщение пришло от друга - его страница могла быть скомпрометирована.

Какая ситуация в соседних регионах

Смоленские власти пока публично не высказались. Зато соседи уже действуют. Воронежская, Липецкая, Тамбовская и Орловская области ввели единый лимит - 30 литров на автомобиль, канистры под запретом. Трассовым АЗС в Орловской области сделали исключение: там разрешили до 50 литров.

Курская область пошла в обратную сторону: в приграничных районах канистры разрешили - топливо там нужно для дизель-генераторов при отключениях электричества. В Брянской - канистры запрещены, но литровых лимитов нет. В Белгородской каждая сеть сама установила правила: от полного запрета до схемы «30 литров бензина и 60 литров дизеля». Губернатор Владимирской области предложил жителям просто реже ездить на личных авто.

Почему это вообще произошло

Кандидат экономических наук Александр Неклюдов в интервью сайт АиФ-Смоленск расставил точки над i:

- По большому счёту, этот кризис - рукотворный. Нынешняя ситуация с бензином во многом следствие искусственно подогретого спроса. Так устроена психология: как только возникает дефицит, люди начинают закупаться с запасом. Всем нам стоит успокоиться. Ситуация не критическая, сложности есть - но в первую очередь топливо необходимо аграриям: от него зависит сельхозтехника и вывоз урожая. Под эти нужды, как правило, запасы есть всегда. Думаю, меры, принимаемые сейчас на федеральном уровне, сработают. Тем более что ФАС уже включилась в регулирование».

Что делать прямо сейчас? Не паниковать и не скупать топливо канистрами - именно массовые закупки «на всякий случай» и раздули очереди. Запасов в стране хватает, производственные мощности восстанавливаются. Ажиотаж уйдёт - вместе с очередями.