62 выпускника Смоленской области сдали ЕГЭ на 100 баллов, пятеро — по двум предметам

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По итогам основного периода ЕГЭ в регионе 62 выпускника получили 100 баллов, сообщает Правительство Смоленской области. Наибольшее количество стобалльников — по русскому языку (25 человек). Больше всего отличников в Лицее имени Кирилла и Мефодия, школах №33 и №37 Смоленска, школах Гагарина и Десногорска.

Пятеро выпускников получили высший балл сразу по двум предметам: Дарья Данилова (школа №1 Гагарина) — русский и математика, Тимофей Новиков (школа №3 Десногорска) — русский и математика, Алексей Базин (школа №33 Смоленска) — математика и физика, Ярослав Лужецкий (школа №37 Смоленска) — математика и информатика, Елизавета Головащенко (Многопрофильный лицей Смоленска) — русский и математика.

В регионе идёт приёмная кампания: вузы, колледжи и техникумы готовы принять более 7,5 тысячи первокурсников. Для поступающих по целевому обучению выделено 457 мест, больше всего в СмолГМУ и СмолГУ. Для студентов-целевиков действуют повышенные стипендии, компенсация за жильё и доплаты выпускникам-педагогам до 6 тысяч рублей.