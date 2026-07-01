Спасатели за сутки потушили четыре пожара в трех округах и Смоленске

Фото из архива. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В деревне Крутое Велижского округа загорелась частная баня — повреждена кровля на площади 2 квадратных метра, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. В Дорогобужском округе на 69-м километре трассы Смоленск — Дорогобуж горел легковой автомобиль. В Смоленске на улице Кирова произошло возгорание в нежилом помещении многоквартирного дома. В Краснинском округе на 2-м километре дороги Красный — Гусино горело моторранспортное средство.

В Десногорске один раз выезжали на короткое замыкание без возгорания. Четырежды спасатели выезжали на горение мусора. Для ликвидации последствий ДТП и на водных объектах происшествий не зарегистрировано.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Сквере Памяти Героев в Смоленске начался ремонт мемориальной стены.