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НовостиОбщество1 июля 2026 6:14

Суд помог матери погибшего участника СВО восстановить документы и получить господдержку

Источник:kp.ru
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Шумячского района проверила обращение женщины, чей сын погиб в зоне СВО. В 1991 году они переехали в Шумячский район из республики бывшего СССР. Оригинал свидетельства о рождении сына или его заверенную копию получить за границей не удалось. Из-за этого женщина не могла оформить меры господдержки в связи со смертью военнослужащего.

Прокурор обратился в суд с иском об установлении факта родственных отношений. Суд требования удовлетворил. Права члена семьи участника СВО восстановлены.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что 62 выпускника Смоленской области сдали ЕГЭ на 100 баллов, пятеро — по двум предметам.