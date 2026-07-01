Суд помог матери погибшего участника СВО восстановить документы и получить господдержку

Фото из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Шумячского района проверила обращение женщины, чей сын погиб в зоне СВО. В 1991 году они переехали в Шумячский район из республики бывшего СССР. Оригинал свидетельства о рождении сына или его заверенную копию получить за границей не удалось. Из-за этого женщина не могла оформить меры господдержки в связи со смертью военнослужащего.

Прокурор обратился в суд с иском об установлении факта родственных отношений. Суд требования удовлетворил. Права члена семьи участника СВО восстановлены.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что 62 выпускника Смоленской области сдали ЕГЭ на 100 баллов, пятеро — по двум предметам.