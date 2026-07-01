В Смоленской области обследуют 800 личных подсобных хозяйств

Фото из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 по 11 июля в регионе проводится выборочное статистическое наблюдение за сельскохозяйственной деятельностью личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, сообщает Смоленскстат.

Интервьюеры опросят 800 домохозяйств в 15 населённых пунктах Велижского, Вяземского, Гагаринского, Глинковского, Демидовского, Дорогобужского, Ельнинского, Новодугинского, Починковского, Рославльского, Смоленского, Хиславичского и Ярцевского округов.

Полученные сведения являются конфиденциальными и будут использованы только для формирования сводной статистической информации. Дополнительную информацию можно получить по телефону отдела статистики сельского хозяйства Смоленскстата: 8 (4812) 77-80-80 (доб. 371).