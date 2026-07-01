Суд взыскал с владельцев квартиры в Смоленске 35 тысяч рублей долга за тепло

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Суд установил, что между ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» и ответчиками заключён договор энергоснабжения, сообщает объединённая пресс-служба судов Смоленской области. Компания надлежащим образом поставляла тепловую энергию, жильцы фактически принимали услуги, но не оплачивали их. Задолженность за период с ноября 2024 по август 2025 года составила 35 952 рубля 96 копеек, а также начислены пени — 2 467 рублей 39 копеек.

Суд пришёл к выводу о наличии у ответчиков обязанности оплатить фактически потреблённую энергию. Решением от 25 июня исковые требования удовлетворены полностью.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленской области обследуют 800 личных подсобных хозяйств.