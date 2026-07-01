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НовостиОбщество1 июля 2026 8:09

За сутки в двух ДТП под Вязьмой и Сычёвкой пострадали два человека: пешеход и водитель

Источник:kp.ru
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

30 июня в Вяземском округе на 983-м километре автодороги «Золотое кольцо» 23-летний водитель Honda сбил 40-летнего пешехода, переходившего дорогу вне перехода в зоне его видимости, сообщает УМВД России по Смоленской области. Мужчина госпитализирован.

В Сычёвском округе на 5-м километре дороги «Сычёвка — Вараксино» 17-летний водитель Hyundai Elantra сбил лося и сам пострадал — его также доставили в больницу.

За сутки инспекторы выявили 257 нарушений, из них 3 пьяных водителя и 3 автомобилиста, перевозивших детей без кресел.