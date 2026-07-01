Где и как заработать смолянам этим летом

Фото из архива. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лето - не только пора отпусков и дач. Для многих жителей Смоленщины тёплые месяцы превращаются в возможность неплохо подзаработать. Причём сезонные вакансии интересуют не только студентов: в очередях на собеседования стоят люди самых разных возрастов и профессий. Рассказываем, что сейчас предлагает рынок - дома и за пределами региона.

В поле, на грядке и у улья

Самая очевидная летняя подработка - сбор ягод, фруктов и овощей, пишет сайт АиФ-Смоленск. Расценки по стране разные. В Московской области сборщикам клубники платят до 3500 руб. за смену, в Липецкой - от 50 руб. за килограмм. В Санкт-Петербурге сборщики малины зарабатывают от 3800 за смену. В Москве сборщикам огурцов обещают и вовсе до 350 тыс. руб. в месяц.

Есть и более неожиданные варианты. Помощник пчеловода - уход за пчёлами, откачка мёда, работа на природе. В Алтайском крае за смену платят 3–5 тыс. рублей, в месяц выходит 50–70 тыс. В Ставрополье обещают около 45 тыс. плюс воздух и тишину. Аналогичные вакансии есть в Воронежской области - условия обсуждаются индивидуально.

Если никуда уезжать не хочется, работа найдётся прямо в Смоленской области. Дачники - особенно пожилые - охотно платят за покос травы, прополку, обработку участков от клещей и вредителей, мелкий ремонт. Только за покос участка до 10 соток можно получить 3–5 тыс. рублей на руки.

На колёсах, на веранде и с самокатом

Фото: Снежана Вишневская.

Тем, кто предпочитает физическому труду что-то более динамичное, вариантов тоже хватает.

Аниматоры. Летом курортные отели активно ищут людей, готовых развлекать гостей на мероприятиях. Бонус - работа у моря. В Геленджике платят 50–75 тыс. руб. с проживанием, в Сочи - до 80 тыс., в Анапе - 60–80 тыс.

Общепит. С приходом тепла заведения открывают летние веранды и уличные точки - и набирают сотрудников. Сборщики бургеров и помощники на кухне получают от 40 тыс., официанты и бариста - немного выше. Это касается и Смоленска.

Курьеры. Одна из самых популярных подработок последних лет - и с хорошими деньгами. В Смоленске на автомобиле можно зарабатывать до 190 тыс. руб., а в горячий сезон - до 240. Пешим и велокурьерам обещают от 100 тыс.

Зарядщики самокатов. Относительно новая, но уже востребованная роль: забирать электросамокаты из мест скопления, отвозить на зарядку и возвращать обратно. В Москве за смену платят 3–6 тыс. рублей.

Зооняни и передержка. Летом хозяева уезжают в отпуск - и кому-то нужно присмотреть за кошкой или собакой. Спрос на передержку и зоонянь заметно растёт. Заработок - до 10 тыс. в неделю или около 45 тыс. в месяц.

Среди нестандартных смоленских вакансий - заправщик фреона с зарплатой до 100 тыс. руб. и геолог по добыче рудного золота с доходом до 270 тыс.

Что нужно знать перед выходом на работу

Большинство сезонных вакансий не требуют ни профильного образования, ни опыта - на месте обучат. Единственное исключение: если работа связана с питанием или детьми (школьный лагерь, кухня), может понадобиться медицинская справка.

Главные качества, которые ценят работодатели, - ответственность, дисциплина и физическая выносливость. Большинство сезонных работ проходит на улице, в любую погоду.

Оформляют сезонных сотрудников по срочному трудовому договору. По статье 294 ТК РФ в документе обязательно должно быть указано, что работа носит сезонный характер, а также чётко прописаны дата начала и окончания и сам сезон. Без этих двух пунктов договор автоматически становится бессрочным, а сотрудник перестаёт считаться сезонным. Испытательный срок при договоре на 2–6 месяцев не может превышать двух недель. И ещё один важный момент: оплачиваемый отпуск сезонным работникам тоже положен - два рабочих дня за каждый отработанный месяц.

Сезонный рынок труда сейчас живее, чем когда-либо. Вакансий много, требования - реальные, а деньги в ряде случаев вполне сопоставимы с постоянной занятостью. Стоит только поискать.