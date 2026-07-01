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НовостиПроисшествия1 июля 2026 9:20

В Руднянском округе обезвредили 105-миллиметровый артиллерийский снаряд времён войны

Источник:kp.ru
Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр»

Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр»

Специалисты отряда специальных работ и поисково-спасательного отряда профессиональной аварийно-спасательной службы СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» изъяли и обезвредили взрывоопасный предмет в деревне Клемятино Руднянского округа, сообщает ведомство. Это был артиллерийский снаряд калибра 105 мм времён Великой Отечественной войны. Боеприпас уничтожен установленным порядком. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что жительница Десногорска перевела мошенникам более 1,1 миллиона рублей под видом инвестиций.