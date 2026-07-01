Фото: "КП-Смоленск".

Редакция уведомляет о готовности оказать услуги по размещению агитационных материалов на странице сайта www.smol.kp.ru (региональная страница сетевого СМИ) kp.ru, Свидетельство о СМИ Эл N ФС77-80505 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 15 марта 2021 г.) для проведения предвыборной агитации при проведении избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, которые состоятся 20 сентября 2026 года.

Сообщаем сведения о размере и условиях оплаты:

Размещение агитационных материалов на сайте www.smol.kp.ru .Разовая публикация.

Услуга Стоимость, в руб.

Размещение в новостной ленте готового текста до 2500 знаков* 15 000

+ 1 фото

Размещение в новостной ленте готового текста от 2501 до 5000 знаков* 25 000

+ 1 фото

Размещение в новостной ленте готового текста свыше от 5001 40 000

до 8000 знаков* + 2 фото

Дополнительное размещение фотографии (шт.) 2 000

Анонс на главной странице сайта на сутки 5 000

Работа журналиста по написанию, обработке новости 2500/5000

до 2500 знаков/ свыше 2500 знаков*

Баннер на главной странице сайта (7 дней) 40 000

Цены указаны в рублях, НДС не облагаются в связи с применением УСН.

Публикация политической рекламы осуществляется только на условиях 100% предоплаты.

Контактные данные редакции: ООО «Аргумент», ИНН 3233011603, ОГРН 1033226000796, юридический адрес 241028, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д.44, пом.6.

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Коммерческая служба: г. Брянск, ул.Крыловская, 3 б, оф.2

тел.: (4832) 37-00-80. e-mail: kpsmolensk@gmail.com