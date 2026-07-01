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НовостиОбщество1 июля 2026 14:48

В Смоленске появились муралы в честь трёх героев СВО

Источник:kp.ru
Фото: Администрация г. Смоленска.

Фото: Администрация г. Смоленска.

На фасадах домов в разных районах Смоленска появились портреты участников специальной военной операции. Художники запечатлели Андрея Блохина на улице 12 лет Октября в Заднепровском районе, Дмитрия Беляева — на улице Крупской в Промышленном районе, Кирилла Деменкова — на улице Октябрьской революции в Ленинском районе.

Инициатива принадлежит Российскому военно-историческому обществу, проект реализуется при поддержке губернатора Василия Анохина и Правительства Смоленской области. Муралы становятся частью городской среды, чтобы молодёжь знала героев в лицо, а память о них оставалась живой .