Смоленские гостиницы приняли на 26 процентов больше туристов в 2025 году

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Свыше 420 тысяч посетителей остановились в гостиницах и отелях Смоленской области в 2025 году — на 26 процентов больше, чем годом ранее, сообщает Правительство Смоленской области. Рост турпотока обсудил глава региона Василий Анохин на рабочей встрече с директором компании «Мегаполис-Смоленск» Вячеславом Тофоровым.

В 2023 году компания завершила реконструкцию пятизвёздочного отеля «Мегаполис» на проспекте Гагарина. В гостинице 208 номеров, два ресторана, бассейн. Объём инвестиций — 1,3 миллиарда рублей. Отель пользовался большим спросом в дни Дня молодёжи. На встрече обсудили возможность нового инвестиционного проекта по созданию ещё одного гостиничного объекта.