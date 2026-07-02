Врачи Руднянской ЦРБ получили ключи от новых квартир: хирург и семейная пара врачей

Фото: Правительство СО.

Трое медиков Руднянской центральной районной больницы стали новосёлами в доме, построенном по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Ключи вручили хирургу Илье Новикову, а также семейной паре — хирургу Вадиму Логачёву и его супруге Алине, врачу общей практики и участнице программы «Земский доктор».

Илья Новиков работает в больнице с 2023 года, совмещает хирургическую практику с обучением в аспирантуре и научной работой. Служебное жильё предоставляют врачам и среднему медперсоналу областных государственных учреждений.

Для медиков действуют и другие меры поддержки: единовременное пособие для врачей-целевиков — 200 тысяч рублей, для фельдшеров и медсестёр скорой — 100 тысяч, компенсация аренды жилья до 10 тысяч рублей в месяц, выплата на коммунальные услуги для сельских медиков — 1200 рублей ежемесячно. С 2023 года жильё в области получили более 60 медработников, в этом году планируют приобрести ещё 22 квартиры.