Суд взыскал со смолянки более 3 млн рублей долга по кредиту

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Смоленский районный суд удовлетворил иск банка к жительнице Смоленского муниципального округа, сообщает объединённая пресс-служба судов Смоленской области. Женщина взяла кредит в мае 2023 года, но не платила по нему. Задолженность превысила 3 миллиона рублей — 3 041 246 рублей 12 копеек. Ответчик не предпринимала попыток погасить долг. Решением суда от 25 июня задолженность взыскана в полном объёме.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленске 3 июля отключат холодную воду в посёлке Торфопредприятие и на улице Карбышева.