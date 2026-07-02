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НовостиОбщество2 июля 2026 9:45

Россельхознадзор за полгода провёл 256 проверок в Смоленской области и соседних регионах

Источник:kp.ru

Специалисты Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям за первые шесть месяцев 2026 года провели 256 контрольных мероприятий, сообщает ведомство. Хозяйствующим субъектам вынесли 19 предостережений о недопустимости нарушений. Девять злостных нарушителей из Смоленской и Калужской областей привлекли к административной ответственности по ст. 8.3 КоАП РФ.

В Управление продолжают поступать жалобы от жителей сельских территорий и владельцев пасек на нарушения правил обработки полей. Ведомство напоминает руководителям сельхозпредприятий о необходимости своевременно вносить данные в информационный ресурс «Портал пчеловода» ФГИС «Сатурн» . Пчеловодам рекомендуют активнее пользоваться порталом, чтобы заранее узнавать о сроках и местах применения пестицидов и успевать защитить свои пчелосемьи.