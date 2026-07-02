Трое смоленских выпускников сдали ЕГЭ по двум предметам на 100 баллов

Фото из архива. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Трое выпускников смоленских школ получили 100 баллов сразу по двум предметам на ЕГЭ, сообщает Правительство Смоленской области. Ярослав Лужецкий из школы №37 набрал максимальные баллы по информатике и профильной математике, окончил школу с медалью «За особые успехи в учении» I степени. Елизавета Головащенко из Многопрофильного лицея — по русскому языку и профильной математике. Алексей Базин из школы №33 — по физике и математике.

В регионе стартовала приёмная кампания. На бюджетные места в вузах, колледжах и техникумах смогут поступить более 7,5 тысячи первокурсников. По программам высшего образования предусмотрено 457 целевых мест, в том числе более 200 — в СмолГМУ и 129 — в СмолГУ. Для целевиков действуют ежемесячные выплаты и компенсация расходов на проживание.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что Россельхознадзор за полгода провёл 256 проверок в Смоленской области и соседних регионах.