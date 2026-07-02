Туроператоры Смоленска оценили «Космическую Улитку» в Гагаринском округе.

Фото: Правительств Смоленской области.

Гиды и туроператоры Смоленской области проинспектировали новые точки притяжения для туристов в Гагаринском районе. Главным открытием поездки стала ферма по разведению улиток в деревне Пудыши, где гостей уже кормят деликатесами и обещают поселить в домиках-раковинах.

Хозяйство «Космическая Улитка» супруги Марина Голубева и Андрей Соловьёв построили с нуля. Сегодня здесь разводят средиземноморских моллюсков Мюллер — они ценятся за высокое содержание белка (до 70%) и 30 аминокислот в составе. Экскурсантам показали цех выращивания и переработки, а завершилась встреча дегустацией фирменных блюд, которые уже успели получить признание на фестивале «Вкусы России». В планах фермеров — строительство гостевых домиков в виде гигантских улиток и запуск гастрономических фестивалей.

Кроме того, делегация осмотрела новый Музейно-туристический центр в самом Гагарине, который открылся несколько месяцев назад. Участники тура сошлись во мнении, что оба объекта достойны войти в постоянные маршруты, чтобы сделать поездки на родину космонавта более насыщенными и разнообразными.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что в регионе разрабатывают новый гастрономический бренд на основе местных продуктов, чтобы привлечь больше путешественников.