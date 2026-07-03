Смоленские пожарные за сутки тушили горящую машину и промышленное предприятие

Фото из архива. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки спасатели Смоленской области несколько раз выезжали на происшествия. Утром в 10:01 на улице Кирова в Смоленске загорелся легковой автомобиль — владелец справился с огнём сам до прибытия расчёта из 4 сотрудников МЧС. В результате повреждена обшивка подкапотного пространства на площади всего 0,5 квадратного метра. Ещё один вызов в областном центре оказался ложным — короткое замыкание не привело к возгоранию. Параллельно огнеборцы продолжают тушить пожар на одном из промышленных предприятий региона.

Днём спасатели дважды привлекались на ликвидацию последствий аварий на дорогах. В 17:03 на 378-м километре трассы М-1 в Смоленском округе легковушка врезалась в тросовое ограждение — пострадавших нет, но пожарные смыли с асфальта легковоспламеняющиеся жидкости, чтобы предотвратить возгорание. Вечером в 18:45 в Гагарине на улице Строителей столкнулись две машины, на месте работали 3 сотрудника МЧС на одной единице техники.

На водоёмах области за сутки происшествий не случилось. Всего спасатели оперативно реагировали на четыре вызова, в двух случаях помогали водителям на трассах.