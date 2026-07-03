Горводоканал Смоленска насчитал нелегальным потребителям воды штрафов на 3 млн рублей

Фото из архива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники СМУП «Горводоканал» продолжают рейды по поиску самовольных врезок в городские сети водоснабжения. С начала года недобросовестных пользователей выявили на улицах Ипподромная, 1 Мая, Смоленская, Средне-Лермонтовская, Механизаторов, Реввоенсовета, 2-я Северная и других. Всем нарушителям предъявили претензии и подали иски в суд — общая сумма взысканий за незаконно потреблённый ресурс превысила 3 миллиона рублей.

Такие подключения не только бьют по карману добросовестных абонентов, но и угрожают стабильности всей системы, отмечают в компании. Несанкционированная врезка может вызвать перепады давления, сбои в подаче воды и аварии на сетях. При обнаружении незаконного подключения коммунальщики имеют право перекрыть воду до тех пор, пока владелец не оформит все документы.

Штрафы за самоуправство серьёзные: для обычных граждан — от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 80 тысяч, для компаний — от 100 до 200 тысяч рублей. В Горводоканале призывают всех, кто уже подключился к сетям без договора, не ждать проверок и узаконить подключение — сделать это можно по заявке на официальном сайте предприятия.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что в прошлом году коммунальщики обнаружили более 40 незаконных врезок в разных районах города и взыскали с нарушителей почти 2 миллиона рублей.