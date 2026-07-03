Смоленские горняки нарастили добычу гравия и песка на 13% за год

Фото из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Предприятия Смоленской области за первые четыре месяца 2026 года извлекли из недр 1 533,8 тысячи кубометров гальки, гравия и щебня — это на 13,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Три четверти всего объёма (75%) пришлось на песчано-гравийные смеси, ещё 19% составил щебень и 3% — гравий.

Такое сырьё добывают в карьерах и используют для строительства дорог, производства бетона и отсыпки оснований. Рост показателей связан с высокой потребностью в стройматериалах.