Суд обязал собственников ТЦ «Европа» в Смоленске установить систему пожаротушения и расширить эвакуационные выходы

Фото из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Промышленный районный суд частично удовлетворил иск прокуратуры к владельцам торгового центра на улице Крупской. Проверка выявила многочисленные нарушения пожарной безопасности, которые создают угрозу для посетителей и персонала. Суд постановил устранить их все — от установки автоматической системы пожаротушения и внутреннего пожарного водопровода до обеспечения ширины эвакуационного выхода не менее 1,2 метра.

Здание ТЦ «Европа» сдан в аренду ООО «Евросервис» на восемь лет, но по договору за пожарную безопасность отвечают именно собственники. Иск прокуратуры подан в интересах неопределённого круга лиц — всех, кто может оказаться в центре во время пожара . Среди выявленных нарушений — отсутствие пожарной лестницы, магазин на цокольном этаже, неправильное расстояние от дымовых извещателей до светильников и неработающие световые оповещатели «Выход» .

Владельцы ТЦ уже пытались оспорить запрет на эксплуатацию, представляли расчёты пожарных рисков и просили разрешить работу хотя бы продуктового магазина. Однако суд отказал — доступ из магазина в другие помещения не ограничен, а значит, риск для людей сохраняется. Частично разрешено использовать только пристроенные помещения, которые отделены от основного здания противопожарной стеной и имеют отдельные выходы .