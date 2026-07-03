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НовостиОбщество3 июля 2026 6:51

На Пятницком путепроводе в Смоленске ограничили движение транспорта

Источник:kp.ru
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Со 2 июля и до окончания строительства новой трамвайной линии закрыт для проезда участок от улицы Кашена до Привокзальной площади, включая поворот на железнодорожный вокзал . Ограничение ввели для безопасности водителей и пешеходов на время активной фазы работ.

Подрядчики уже приступили к укладке бетонной подушки под рельсы.

Водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты и следить за временными дорожными знаками.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что власти обещали не перекрывать Пятницкий мост полностью, а производить ремонт поочерёдно на полосах, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов .