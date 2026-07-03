Владельца гаража на улице Николаева в Смоленске обязали снести его до 10 июля

Специалисты Управления имущественных, земельных и жилищных отношений администрации Смоленска обнаружили самовольно установленный металлический гараж площадью 21,4 квадратных метра на бетонных плитах. Объект расположен в районе дома 12в по улице Николаева на землях, государственная собственность на которые не разграничена.

На незаконное строение составили акт о выявлении. Собственнику дали срок до 10 июля 2026 года, чтобы демонтировать гараж самостоятельно. Если владелец не уложится в отведённое время, городские власти снесут конструкцию принудительно.

Такие рейды проводят регулярно: металлические гаражи, установленные без разрешения, нередко мешают проезду спецтехники, благоустройству дворов и прокладке коммуникаций. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 35-07-40.