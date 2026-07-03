Перинатальный центр Смоленска получил аппарат для лечения желтухи у новорождённых

Фото: Минздрав Смоленской области.

Для Перинатального центра в рамках программы модернизации здравоохранения за счёт областного бюджета приобрели систему фототерапии фиброоптическую неонатальную. Оборудование используется для снижения уровня билирубина в крови у новорождённых с помощью высокоинтенсивного терапевтического света узкого спектра 450–480 нм, который подаётся через гибкий световод, контактирующий с кожей ребёнка.

Желтуха новорождённых — одно из самых частых состояний в первые дни жизни, и без своевременного лечения высокий уровень билирубина может быть опасен. В отличие от классических установок, где свет подаётся с расстояния, новый аппарат работает через фиброоптический матрасик, что делает процедуру более эффективной и бережной.

Как отметила заместитель главного врача по неонатологии Мака Каландия, фиброоптическая фототерапия является мировым стандартом лечения неонатальной желтухи. Она позволяет проводить лечение, не разлучая маму с малышом, что важно для эмоционального здоровья обоих.