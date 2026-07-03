В школах Смоленска стартует второй этап зачисления в первые классы

Фото из архива. Фото: Дарья ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

30 июня 2026 года завершился первый этап приёма в первые классы на 2026–2027 учебный год. На этом этапе зачисляли детей, проживающих на закреплённой за школами территории.

С 6 июля по 5 сентября 2026 года продлится второй этап. В этот период родители могут подать заявление в любую школу города независимо от места регистрации — при условии, что там остались свободные места. Списки вакантных классов школы обязаны публиковать на своих официальных сайтах.

Подать заявление проще всего через специальный лендинг на портале Госуслуг. Это одностраничный ресурс, где собрана вся актуальная информация о зачислении: пошаговая инструкция, правила приёма, включая льготы и территориальное закрепление. Главное преимущество — прямой доступ к форме подачи заявления, что экономит время родителей.