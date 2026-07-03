В Смоленской области завтра ожидаются кратковременные дожди и до +24°С

Фото из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 3 июля в регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление составит 737 мм рт. ст. и начнёт постепенно снижаться.

Ночью по области температура +12°С…+17°С, днём +19°С…+24°С. В Смоленске ночью ожидается +14°С…+16°С, днём +21°С…+23°С.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что в начале июля в регионе ожидается похолодание после аномальной жары конца июня.