Смоленская область усилит спортивное сотрудничество с Беларусью по итогам коллегии в Бресте

Фото организаторов заседания коллегии Минспорта Беларуси и России

В Бресте прошло заседание коллегии Минспорта Беларуси и России, где обсуждали развитие межрегионального партнёрства. Участие принял министр спорта Смоленской области Виктор Кирюшкин, который в своём докладе рассказал о достигнутых результатах и подчеркнул роль региона как одного из ключевых участников сотрудничества. В составе делегации также работал и. о. ректора Смоленского государственного университета спорта К.А. Хорунжий.

Смоленские спортивные вузы уже заключили четыре договора о сотрудничестве с белорусскими университетами, а также подписали соглашение между СГУОР и Гродненским училищем олимпийского резерва. Регулярно проходят десятки совместных соревнований и научных конференций. Среди результатов — серебряные медали хоккейного клуба «Славутич» в высшей лиге Беларуси, успехи в проектах «Оранжевый атом», фестивале «Смоленская крепость» и туристском слёте «Наш вектор».

На заседании утвердили календарные планы совместных мероприятий и сборов на 2026–2027 годы, а также программу научного обмена. Следующий шаг — снятие нормативных барьеров и упрощение поездок юных спортсменов, чтобы сформировать единое спортивное пространство и расширить возможности для взаимодействия.

Губернатор Василий Анохин подчеркнул, что партнёрство и дружба между странами — незыблемая связь, а спорт остаётся одним из важнейших направлений этой работы, которое будут продолжать развивать и укреплять.