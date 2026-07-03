В Смоленске открылось отделение Федерации спортивных прыжков через резинку

Фото: Смоленское отделение Федерации спортивных прыжков через резинку.

Смоленское отделение Федерации спортивных прыжков через резинку создано в мае 2026 года на базе Центра образования №2 «Гнездово» (дошкольный корпус №1). Тренировки для детей и подростков начнутся с нового учебного года. Федерация появилась в России в 2022 году, а с 2021 года инициаторы развивали этот вид спорта через проект «Родной спорт», который стал победителем конкурса президентских грантов.

В 2023 году Федерация получила Гран-при Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» госпрограммы «Спорт России», а в 2025 году одержала победу в Национальной премии «Наш вклад» и получила статус «Партнер национальных проектов России». Сегодня организация проводит соревнования, мастер-классы, обучает педагогов, а в 2024 году получила образовательную лицензию.

В состав Федерации входят 28 отделений, включая смоленское. Как рассказала директор регионального отделения Анастасия Фирсова, с сентября на базе центра по адресу ул. Щорса, 100 откроются группы для детей от 8 до 15 лет. Количество мест ограничено. Также в планах отделения — подготовка к участию во всероссийских соревнованиях, которые входят в перечень мероприятий Минпросвещения РФ, что позволяет участникам получать официальные спортивные разряды. Кроме того, отделение планирует организовать муниципальные соревнования по прыжкам через резинку.

Губернатор Василий Анохин отметил, что в регионе действуют 85 аккредитованных спортивных федераций, а открытие нового отделения — значимое событие для спортивной жизни области. Он выразил уверенность, что новый вид спорта будет востребован у молодёжи, и смоляне ещё заявят о своих победах.

Записаться на тренировки и узнать подробности можно по телефону 89529976651 или в официальной группе ВКонтакте «Смоленское региональное отделение ФСПР».