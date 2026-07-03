Сотрудники ГАИ Смоленска устроили автопробег в честь 90-летия службы

Фото: УМВД России по Смоленской области.

В Смоленске прошёл праздничный автопробег, приуроченный к 90-летию со дня образования Госавтоинспекции. Мероприятие организовали для укрепления преемственности поколений и популяризации работы службы, обеспечивающей безопасность дорожного движения.

Маршрут колонны пролегал по центральным улицам города, а также включал остановки у Успенского кафедрального собора и в сквере имени воеводы Михаила Шеина, чьё имя связано с героической обороной Смоленска. В пробеге участвовали ретроавтомобили и представители мотосообщества региона, что придало мероприятию особую атмосферу.

Проезд колонны привлёк внимание смолян всех возрастов, особенно молодёжи. Госавтоинспекция Смоленской области поблагодарила всех участников и организаторов пробега и пообещала продолжать работу по обеспечению безопасности в регионе.