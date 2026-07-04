В Смоленской области до вечера 4 июля ожидаются грозы и ветер до 17 м/с

Фото из архива. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным Смоленского ЦГМС, с 8 утра и до конца дня местами в регионе прогремят грозы, порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду. МЧС призывает жителей быть осторожными: держаться подальше от деревьев и неустойчивых конструкций, а по возможности переждать непогоду в помещении.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что за ночь над Смоленской областью сбили 15 украинских беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. На местах падения обломков работают оперативные службы. Губернатор напомнил о запрете на распространение информации о последствиях атак и работе ПВО.