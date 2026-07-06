Почти 12 тысяч школьников отдохнули в лагерях Смоленской области за июнь

Фото: Правительство Смоленской области.

В первый месяц лета в регионе работали 185 организаций отдыха и оздоровления детей: 173 лагеря дневного пребывания на базе школ, 10 стационарных и два палаточных. Всего за месяц отдохнули почти 12 тысяч ребят, сообщает Правительство Смоленской области.

Особое внимание — детям из семей участников СВО. В июне в лагерях «Прудок», «Московия», социально-оздоровительном центре «Голоевка» и лагерях дневного пребывания отдохнули 795 ребят.

В «Дугино-Фениксе» в Сычёвском округе проходят 8 тематических смен — творческие, патриотические и спортивные. В «Прудке» более 200 ребят занимаются рисованием, музыкой и танцами. В лагере «Смена» в Красном Бору работают бассейн, волейбольные и баскетбольные площадки, мини-гольф.

В «Голоевке» прошла профильная смена «Содружество Орлят России» — 50 участников со всей области. Также по региону организованы спортивные мероприятия, походы, экскурсии, игры и фестивали, которые посетили более 34 тысяч детей. Смены продлятся до конца августа.

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