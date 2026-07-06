Смоленский губернатор подвёл итоги недели: туризм в топ-5 и новый гостиничный проект

Фото: Правительство Смоленской области.

На заседании регионального правительства подвели итоги реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство» за 2025 год. По темпам роста туристического потока Смоленская область заняла четвёртое место в стране. В регионе благоустроили музеи, исторические территории и общественные пространства как в областном центре, так и в муниципальных округах. Особое внимание уделяют событийному туризму и повышению привлекательности региона для гостей.

Губернатор Василий Анохин на встрече с директором и соучредителем компании «Мегаполис-Смоленск» Вячеславом Тофоровым обсудил инвестпроект по созданию в областном центре нового гостиничного объекта. Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии.

На штабе по строительству подвели итоги первого полугодия. В регионе возводят пять новых социальных объектов и капитально ремонтируют 160 зданий. Завершается строительство детского сада на Краснинском шоссе и нового корпуса областной детской клинической больницы. Также строят корпус психиатрической больницы, детский сад в Миловидово и школу в Печерске. В Починке начали возведение ещё одного детского сада.

В Хиславичах отпраздновали 500-летие посёлка. К юбилею преобразились общественные пространства и социальные объекты. В рамках праздника прошли народные гуляния, ярмарки, выставки, фестиваль народной кухни и турнир по вольной борьбе с участием спортсменов из Беларуси. Власти региона помогают жителям реализовывать местные инициативы и проекты.