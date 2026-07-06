Кровлю и фасад Дорогобужской школы №2 привели в порядок

Фото: соцсети Министра образования и науки Смоленской области Дины Хнычевой.

В Дорогобужской школе №2 завершается ремонт кровли, выполнено устройство фасада трёх сторон, начались работы по благоустройству территории. Спорные вопросы по осуществлению ремонта и конкретные сроки поэтапного выполнения работ были определены на совместной встрече с представителями ПАО «Дорогобуж», администрации Дорогобужского муниципального округа и подрядчиками, сообщила Заместитель председателя Правительства Смоленской области — министр образования и науки Смоленской области Дина Хнычева.

Проект реализуется при участии Правительства Смоленской области и ПАО «Дорогобуж».