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НовостиОбщество6 июля 2026 4:01

Кровлю и фасад Дорогобужской школы №2 привели в порядок

Подрядчик переходит к благоустройству.
Источник:kp.ru
Фото: соцсети Министра образования и науки Смоленской области Дины Хнычевой.

Фото: соцсети Министра образования и науки Смоленской области Дины Хнычевой.

В Дорогобужской школе №2 завершается ремонт кровли, выполнено устройство фасада трёх сторон, начались работы по благоустройству территории. Спорные вопросы по осуществлению ремонта и конкретные сроки поэтапного выполнения работ были определены на совместной встрече с представителями ПАО «Дорогобуж», администрации Дорогобужского муниципального округа и подрядчиками, сообщила Заместитель председателя Правительства Смоленской области — министр образования и науки Смоленской области Дина Хнычева.

Проект реализуется при участии Правительства Смоленской области и ПАО «Дорогобуж».