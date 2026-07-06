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НовостиОбщество6 июля 2026 4:08

Всероссийский парад Семьи пройдёт в Смоленске 8 июля

Участников ждут торжественное шествие и праздничная концертная программа
Источник:kp.ru
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В День памяти святых Петра и Февронии в Смоленске состоится Всероссийский парад Семьи. Участников ждут торжественное шествие и праздничная концертная программа. Сбор назначен на 18:00 в сквере имени Клименко, откуда колонна проследует до сцены на улице Маяковского.

Организаторы приглашают смолян прийти на праздник целыми семьями, чтобы почтить память покровителей брака и напомнить о ценностях любви, верности и единства.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что в Дорогобужской школе №2 завершается ремонт кровли, выполнено устройство фасада трёх сторон и начались работы по благоустройству территории.